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ACLI: attivo il ‘bonus affitto’ per genitori separati

DiRaimondo Bovone

Ott 18, 2026 , ,

Il Bonus Affitto Genitori Separati è un contributo del 50% sul canone annuo di locazione, rivolto ai genitori che risultino separati, divorziati o non conviventi che non risultano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, che hanno almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni. La domanda può essere presentata dal 7 ottobre fino al 28 ottobre 2026 alle ore 12.
Può presentare la domanda il genitore residente in Italia; in possesso di un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio; ha un contratto di locazione regolarmente registrato e intestato a proprio nome (no case popolari); ha un reddito individuale annuo non superiore a 35.000 euro (non serve ISEE); non percepisce altri contributi pubblici per lo stesso affitto.
La domanda va inoltrata online con SPID/CIE sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una volta approvata e stilata la graduatoria regionale in base ai punteggi, il contributo viene accreditato al beneficiario in un’unica soluzione.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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