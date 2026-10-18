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Serie C, girone A: domani c’è la cenerentola Renate, la Juve Next Gen vuole la seconda vittoria

DiRaimondo Bovone

Ott 18, 2026 , , , , , , , ,
Il terreno del 'Moccagatta', dove gioca la Juve Next Gen

Finora i baby-bianconeri hanno vinto una sola volta, alla prima giornata (1-0 al Novara) e hanno tanta voglia di provare l’emozione una 2^ volta. I punti mancano, ma il tecnico Brambilla dispensa fiducia al gruppo, convinto che la classifica di sistemerà. Ora la Next Gen è al 16° posto con 7 punti (1 vinta, 4 pari, 4 perse, gol 8-15) e arriva dallo 0-0 casalingo nel recupero col Lumezzane, dopo una battaglia giocata in 10 per più di un’ora che ha tirato fuori il carattere della Juve.
L’occasione per tornare al successo la offre il Renate, ultimo in classifica con 4 punti (4 pari, 5 perse, gol 8-14), non ha ancora vinto in stagione, visto che il passaggio del turno in Coppa è arrivato ai rigori dopo un 2-2. La formazione lombarda, dopo l’esonero di Giacomo Gattuso alla 6^ giornata, è stata affidata a Simone Banchieri (52), presente al Moccagatta per Next Gen-Lumezzane, che in 3 gare ha racimolato 2 punti, pareggiando le ultime 2. Dal suo arrivo, il tecnico torinese ha cambiato modulo, passando dal 3-5-2 del predecessore al 4-2-3-1.
Si gioca domani, lunedì 19 ottobre, alle ore 20.30, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 10: vittorie 5-3 Renate, 2 pareggi, gol 14-12 Renate (senza rigori).
Stagione ’19-’20: 2-1 per la Juve B (8′ Galuppini, 50′ Olivieri, 86′ Lanini).
Stagione ’20-’21doppio successo Renate, al Moccagatta 2-1 (65′ Correia, 78′ De Sena, 85′ Kabashi rig.) e al Città di Meda 2-1 (17′ Aké, 26′ Nocciolini, 49′ Maistrello).
Stagione ’21-’22: all’andata in campionato Renate 2-0 (15′ Maistrello, 67′ Celeghin), al ritorno 2-1 Juve (36′ Brighenti, 49′ Rossetti, 52′ Zuelli). Nei playoff passò la Juve: in casa 1-1 (26′ Celeghin, 29′ Compagnon), a Meda 0-1 (30’ Da Graca).
Stagione ’22-’23: all’andata successo nerazzurro 3-2 (14′ autogol Cudrig, 38′ Marano, 60′ Malotti, 80′ Rafia rig., 86′ Sekulov); al ritorno 1-1 (46′ sekulov, 51′ Baldassin).
Stagione ’25-’26: in Coppa Italia a Meda Juve eliminata 5-4 ai rigori: 1-1 al 90′ (17′ Bonetti, 34′ Pugno) e 4-3 dal dischetto.

ARBITRO – Andrea Giordani di Aprilia
ASSISTENTI – Simone Mino di La Spezia e Filippo Pignatelli di Viareggio
QUARTO UFFICIALE – Vittorio Emanuele Teghille di Collegno
OPERATORE FVS – Paolo Cufari di Torino

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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