Italpress Awards, Marrapodi: “Importante distinguere buona e cattiva informazione”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quando arriva un riconoscimento è sempre un’emozione. In questo caso arriva da Italpress, che è una agenzia con cui ho avuto un rapporto professionale di lavoro ormai da tanti anni. A Gaspare Borsellino mi legano rapporti di stima, rapporti professionali, ma anche rapporti di di amicizia e sono particolarmente contento di questo premio che viene da un’agenzia di stampa che svolge un ruolo importante per la diffusione di informazioni corrette”. Lo ha detto Giorgio Marrapodi, Rappresentante permanente dell’Italia all’Onu, ricevendo uno degli Italpress Awards. Il premio – istituito dall’agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borsellino e giunto alla sua quarta edizione – viene assegnato a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

“Oggi di fronte a un enorme flusso di informazioni è importante avere la capacità di discernere tra informazione buona e informazione cattiva. Credo che Italpress da questo punto di vista svolga un ruolo importante. Lo dico anche da rappresentante permanente alle Nazioni Unite. Italpress svolge un ruolo importante nel comunicare non soltanto il lavoro delle Nazioni Unite, ma anche il lavoro dell’Italia, alle Nazioni Unite in materia di pace, sicurezza, sostenibilità e diritti umani”, ha aggiunto Marrapodi.

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