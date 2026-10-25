Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria vince 3-1 con La Maddalena e sale in testa alla classifica

DiRaimondo Bovone

Ott 25, 2026 , , , , , ,

Alessandria Volley firma un’altra impresa e batte anche l’US Garibaldi La Maddalena 3-1 (25-17 25-21 25-27 25-15) in un Palacima strapieno. Le Ragazze di Ivan Turcich continuano a stupire in questo inizio campionato e hanno ottenuto una bella vittoria.

LE PAROLE – Ecco coach Ivan Turcich: “Un esordio casalingo fantastico. Vincere 3-1 di fronte a un PalaCima strapieno ed eccezionale è un’emozione bellissima. Faccio i complimenti alle ragazze perché hanno interpretato la gara quasi alla perfezione: dopo un terzo parziale sfuggito di mano, nonostante il vantaggio, hanno dimostrato grande maturità e carattere, piazzando la reazione decisiva. La Maddalena è un’avversaria ostica, ma noi abbiamo messo in campo le nostre qualità. Questo weekend ci conferma che la strada è quella giusta: ho grandissima fiducia in questo gruppo e lavorare con questo entusiasmo sarà ancora più stimolante.
Incontenibile il presidente Stefano Venneri: “Siamo felicissimi, 2 vittorie su 2 , le ragazze stanno facendo un grandissimo lavoro. Siamo solo alla seconda giornata e il cammino è ancora lungo, ma questa è la strada giusta. Un grazie a tutti i nostri tifosi, qualcosa di straordinario, un tifo pazzesco. Grazie di cuore al Lions per aver donato il defibrillatore, a Me.Dea, all’Alessandria Calcio per la preziosa presenza, alla Yume Arti Marziali, all’Unac, a Castellazzo Soccorso, a tutto il nostro settore giovanile e ai nostri sponsor. Un grazie anche all’Associazione Il Sole Dentro , il Centro Down, Idea  e all’Associazione Aleramica. Grazie davvero a tutti. Avanti cosi”.

LA CLASSIFICA: Chieri e Alessandria 6; Alba e Palau 5; Pavia, Cagliari, Crema, Moncalieri e CUS Torino 3; La Maddalena e Monza 1; Cagliari, Aosta, Bellusco e Lecco 0.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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