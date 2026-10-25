Volley femminile B1: Alessandria vince 3-1 con La Maddalena e sale in testa alla classifica

Alessandria Volley firma un’altra impresa e batte anche l’US Garibaldi La Maddalena 3-1 (25-17 25-21 25-27 25-15) in un Palacima strapieno. Le Ragazze di Ivan Turcich continuano a stupire in questo inizio campionato e hanno ottenuto una bella vittoria.

LE PAROLE – Ecco coach Ivan Turcich: “Un esordio casalingo fantastico. Vincere 3-1 di fronte a un PalaCima strapieno ed eccezionale è un’emozione bellissima. Faccio i complimenti alle ragazze perché hanno interpretato la gara quasi alla perfezione: dopo un terzo parziale sfuggito di mano, nonostante il vantaggio, hanno dimostrato grande maturità e carattere, piazzando la reazione decisiva. La Maddalena è un’avversaria ostica, ma noi abbiamo messo in campo le nostre qualità. Questo weekend ci conferma che la strada è quella giusta: ho grandissima fiducia in questo gruppo e lavorare con questo entusiasmo sarà ancora più stimolante.

Incontenibile il presidente Stefano Venneri: “Siamo felicissimi, 2 vittorie su 2 , le ragazze stanno facendo un grandissimo lavoro. Siamo solo alla seconda giornata e il cammino è ancora lungo, ma questa è la strada giusta. Un grazie a tutti i nostri tifosi, qualcosa di straordinario, un tifo pazzesco. Grazie di cuore al Lions per aver donato il defibrillatore, a Me.Dea, all’Alessandria Calcio per la preziosa presenza, alla Yume Arti Marziali, all’Unac, a Castellazzo Soccorso, a tutto il nostro settore giovanile e ai nostri sponsor. Un grazie anche all’Associazione Il Sole Dentro , il Centro Down, Idea e all’Associazione Aleramica. Grazie davvero a tutti. Avanti cosi”.

LA CLASSIFICA: Chieri e Alessandria 6; Alba e Palau 5; Pavia, Cagliari, Crema, Moncalieri e CUS Torino 3; La Maddalena e Monza 1; Cagliari, Aosta, Bellusco e Lecco 0.