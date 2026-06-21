ACLI: previdenza complementare per i neo assunti

Dal 1° luglio 2026, per le lavoratrici e i lavoratori di 1^ assunzione del settore privato (escluso il lavoro domestico) entra in vigore il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Se non si esprime una scelta, si verrà iscritti automaticamente a una forma pensionistica collettiva prevista dal proprio contratto di lavoro. L’adesione automatica comporta il conferimento dell’intero TFR e anche dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Si hanno 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per decidere diversamente: si può rinunciare all’adesione automatica, scegliere un altro fondo pensione oppure mantenere il TFR in azienda.

Se si sceglie di mantenere il TFR in azienda, questa scelta resta sempre revocabile. In caso di adesione automatica, l’iscrizione decorre dalla data di assunzione e i versamenti terranno conto di quanto maturato fin dall’inizio del rapporto. I fondi possono destinare i contributi a comparti con diversi livelli di rischio, legati all’età e al tempo previsto per la pensione.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04