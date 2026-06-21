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Due giovani alessandrini al ‘Giffoni Film Festival’ come giurati, dal 17 al 25 luglio

DiRaimondo Bovone

Giu 21, 2026 , , , , , ,
Barbara Rossi con i 2 studenti-giurati

Si chiamano Luca Vanni e Hamza Hayad, i 2 studenti alessandrini che avranno l’onore di partecipare attivamente come giurati alla prestigiosa rassegna cinematografica che si terrà il prossimo luglio a Giffoni Valle Piana (SA). Il sodalizio tra Alessandria e Giffoni è nato nel 2024 attraverso la convenzione stipulata tra la Città di Alessandria, rappresentata dal vicesindaco Giovanni Barosini, e il Festival stesso, guidato dall’ideatore Claudio Gubitosi. La collaborazione si è poi rafforzata grazie al lavoro dell’Associazione di cultura cinematografica e umanistica ‘La Voce della Luna’, operante dal 2013 sul territorio alessandrino, la cui presidente Barbara Rossi, giornalista ,critica di cinema e media educator, ha curato la selezione e la formazione di Luca e Hamza.
Il Giffoni Film Festival, che quest’anno si terrà nella settimana tra il 17 e il 25 luglio, con il titolo “Le cose impossibili”, è una prestigiosa rassegna cinematografica dedicata ai giovani, che da oltre 50 anni pone il piccolo paese di Giffoni al centro dell’attenzione dei cinefili di tutto il mondo.

LE PAROLE – Così Barbara Rossi: «Lo sviluppo di competenze critiche nell’ambito della dimensione visiva, così presente nella nostra vita quotidiana, fra piattaforme e social media, si rende più che mai necessario. A Luca e Hamza auguro di vivere una meravigliosa esperienza al Giffoni Film Festival, in compagnia di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo».
Così Luca Vanni: «La possibilità di partecipare al Giffoni Film Festival mi riempie di felicità ed orgoglio. La vedo come arricchimento di una carriera intrapresa l’anno scorso in ambito teatrale e che ora sto sviluppando anche a livello cinematografico».
Così Hamza Hayad: «Sono entusiasta per l’esperienza che avrò modo di vivere, a contatto con tanti altri giovani e col mondo del cinema. Sarà qualcosa di irripetibile, che mi permetterà di ampliare la mia formazione personale».

I due studenti che andranno al Giffoni

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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