Due giovani alessandrini al ‘Giffoni Film Festival’ come giurati, dal 17 al 25 luglio

Si chiamano Luca Vanni e Hamza Hayad, i 2 studenti alessandrini che avranno l’onore di partecipare attivamente come giurati alla prestigiosa rassegna cinematografica che si terrà il prossimo luglio a Giffoni Valle Piana (SA). Il sodalizio tra Alessandria e Giffoni è nato nel 2024 attraverso la convenzione stipulata tra la Città di Alessandria, rappresentata dal vicesindaco Giovanni Barosini, e il Festival stesso, guidato dall’ideatore Claudio Gubitosi. La collaborazione si è poi rafforzata grazie al lavoro dell’Associazione di cultura cinematografica e umanistica ‘La Voce della Luna’, operante dal 2013 sul territorio alessandrino, la cui presidente Barbara Rossi, giornalista ,critica di cinema e media educator, ha curato la selezione e la formazione di Luca e Hamza.

Il Giffoni Film Festival, che quest’anno si terrà nella settimana tra il 17 e il 25 luglio, con il titolo “Le cose impossibili”, è una prestigiosa rassegna cinematografica dedicata ai giovani, che da oltre 50 anni pone il piccolo paese di Giffoni al centro dell’attenzione dei cinefili di tutto il mondo.

LE PAROLE – Così Barbara Rossi: «Lo sviluppo di competenze critiche nell’ambito della dimensione visiva, così presente nella nostra vita quotidiana, fra piattaforme e social media, si rende più che mai necessario. A Luca e Hamza auguro di vivere una meravigliosa esperienza al Giffoni Film Festival, in compagnia di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo».

Così Luca Vanni: «La possibilità di partecipare al Giffoni Film Festival mi riempie di felicità ed orgoglio. La vedo come arricchimento di una carriera intrapresa l’anno scorso in ambito teatrale e che ora sto sviluppando anche a livello cinematografico».

Così Hamza Hayad: «Sono entusiasta per l’esperienza che avrò modo di vivere, a contatto con tanti altri giovani e col mondo del cinema. Sarà qualcosa di irripetibile, che mi permetterà di ampliare la mia formazione personale».

I due studenti che andranno al Giffoni