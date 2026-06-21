Carcere di Torino: la Penitenziaria salva detenuto marocchino dal suicidio

Un tempestivo e coraggioso intervento del personale di Polizia Penitenziaria ha evitato una tragedia nel carcere di Torino, dove un detenuto marocchino di 28 anni ha tentato di togliersi la vita all’interno di una cella dell’infermeria. A renderlo noto è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che sottolinea come siano stati proprio gli agenti in servizio a scongiurare quella che sarebbe stata una morte pressoché certa. Accortisi immediatamente del gesto estremo, i poliziotti sono intervenuti con straordinaria prontezza: hanno tagliato il cappio stretto attorno al collo, usando una maglietta, e poi, constatato l’arresto delle funzioni vitali, hanno iniziato la rianimazione fino all’arrivo del personale sanitario, intervenuto col defibrillatore. Così è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

Vicente Santilli segretario SAPPE Piemonte

LE PAROLE – Così Vicente Santilli, segretario nazionale del SAPPE per il Piemonte: «Ancora una volta i Baschi Azzurri dimostrano, ben oltre i loro compiti istituzionali, una professionalità, una preparazione e un senso di umanità straordinari. I nostri colleghi hanno affrontato una situazione drammatica con lucidità e sangue freddo, riuscendo a strappare un giovane alla morte. A loro va il più sincero ringraziamento del SAPPE e il riconoscimento per un intervento che rende onore all’intero Corpo di Polizia Penitenziaria».

Così Donato Capece, segretario generale del SAPPE: «La Polizia Penitenziaria continua ad essere il presidio indispensabile della legalità e della sicurezza nelle carceri italiane. I nostri appartenenti salvano vite umane, gestiscono emergenze di ogni tipo e garantiscono il funzionamento degli istituti, nonostante croniche carenze di personale e mezzi. L’episodio di Torino dimostra, ancora una volta, il valore umano e professionale delle donne e degli uomini del Corpo».