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Poste Italiane: inaugurato a Sale l’ufficio rinnovato con i criteri ‘Polis’

DiRaimondo Bovone

Giu 2, 2026 , , , , , , , , , , , , , ,

È stato inaugurato le scorso venerdì 29 maggio, alla presenza del sindaco Enrico Santi e del presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi, l’ufficio postale di Sale dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.
Completamente rinnovata, la sala accoglie i clienti con nuovi arredi e nuovi colori, oltre ad una corsia per ipovedenti. Gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Nell’ufficio i cittadini potranno richiedere o rinnovare il passaporto, presentando la documentazione direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nell’ 80% dei casi.
Nel nuovo ufficio postale sono inoltre disponibili i certificati anagrafici, i servizi INPS (cedolino della pensione), la certificazione unica e il modello “OBIS M”.
L’ufficio postale di Sale, in via Marconi, 34, è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da
lunedì a venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35, il sabato fino alle 12:35.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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