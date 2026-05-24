ACLI: le persone over 70 e le domande di Invalidità

L’INPS ha comunicato che, dal 1° giugno 2026, tornerà la “vecchia” procedura per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità, cecità e sordità civile, handicap (ex legge 104/1992) per le persone over 70 affette da patologie croniche e progressive.

Il vecchio procedimento è l’invio di un certificato medico introduttivo e il successivo abbinamento del medesimo, entro 90 giorni dal rilascio, alla ordinaria domanda da inviare all’INPS. Una volta inoltrata la domanda, il procedimento seguirà l’accertamento sanitario da parte delle Commissioni mediche ASL.

Sono interessate da questa novità le persone in possesso congiuntamente: abbiano compiuto 70 anni di età; siano affette da almeno una patologia cronica; si trovino in condizioni cliniche caratterizzate dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell’autonomia, anche per le condizioni sociali, ambientali e familiari.

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