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Spinetta Marengo: nuove assunzioni alla Syensqo

DiRaimondo Bovone

Mag 24, 2026 , , ,
L'impianto a Carboni Attivi Syensqo a Spinetta Marengo

L’importante incremento delle richieste provenienti da alcune delle attività a più alto contenuto tecnologico dello stabilimento Syensqo di Spinetta Marengo ha determinato, negli ultimi mesi, una forte accelerazione delle attività produttive del sito e, conseguentemente, della ricerca di nuovi profili tecnico-operativi.

Lo stabilimento di Spinetta Marengo rappresenta un sito strategico per il Gruppo nell’ambito delle attività ad alto valore tecnologico, contribuendo allo sviluppo di soluzioni avanzate destinate a mercati in forte evoluzione.
Per far fronte alla crescente domanda del mercato, il 1° trimestre 2026 ha visto il sito inserire oltre 10 nuove risorse, rafforzando in modo significativo il personale dedicato alle attività produttive. Il piano di crescita prosegue anche in questo 2° trimestre, durante il quale è previsto l’ingresso di altre figure professionali, per un totale di circa 25 tecnici entro giugno 2026.
Parallelamente, grazie al dialogo costruttivo e alla collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, è stato raggiunto un accordo che consentirà di aumentare temporaneamente le giornate di lavoro per almeno un trimestre. L’intesa prevede inoltre un riconoscimento economico destinato a tutte le persone coinvolte, a testimonianza dell’impegno condiviso in questa fase di sviluppo industriale.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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