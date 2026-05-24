Alessandria: l’intervento delle Guardie Zoofile OIPA salva 3 cani dal più totale degrado

La notizia non è freschissima, risale ad una quindicina di giorni fa. Ma vale la pena leggerla, se vi stanno a cuore gli animali. Tre cani di piccola taglia erano tenuti all’interno di serragli di piccole dimensioni, in condizioni igienico-sanitarie pessime e nel più totale degrado: in un Comune della provincia si è reso necessario l’intervento delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria.

Al loro arrivo sul posto, le Guardie hanno trovato una situazione allarmante: i cani, molto agitati e restii a essere avvicinati, erano tenuti in spazi minuscoli, su un pavimento completamente dissestato e in condizioni incompatibili con le loro esigenze etologiche. All’interno dei serragli erano presenti ciotole contenenti acqua stagnante e cibo in evidente stato di avaria, a ulteriore conferma di una gestione carente anche sotto il profilo igienico. Per questi motivi, le Guardie Zoofile OIPA hanno sequestro i 3 cani trasferendoli in una struttura idonea, nella quale ricevono le cure.

LE PAROLE – Così Cristina Destro, coordinatrice Guardie Zoofile OIPA di Alessandria: “La detenzione di animali in condizioni simili è inaccettabile, sia dal punto di vista etico che da quello legale. In questo caso si è reso necessario un intervento immediato per restituire sicurezza, salute e dignità ai cani coinvolti”.