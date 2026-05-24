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Alessandria: l’intervento delle Guardie Zoofile OIPA salva 3 cani dal più totale degrado

DiRaimondo Bovone

Mag 24, 2026 , , , ,

La notizia non è freschissima, risale ad una quindicina di giorni fa. Ma vale la pena leggerla, se vi stanno a cuore gli animali. Tre cani di piccola taglia erano tenuti all’interno di serragli di piccole dimensioni, in condizioni igienico-sanitarie pessime e nel più totale degrado: in un Comune della provincia si è reso necessario l’intervento delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria.

Al loro arrivo sul posto, le Guardie hanno trovato una situazione allarmante: i cani, molto agitati e restii a essere avvicinati, erano tenuti in spazi minuscoli, su un pavimento completamente dissestato e in condizioni incompatibili con le loro esigenze etologiche. All’interno dei serragli erano presenti ciotole contenenti acqua stagnante e cibo in evidente stato di avaria, a ulteriore conferma di una gestione carente anche sotto il profilo igienico. Per questi motivi, le Guardie Zoofile OIPA hanno sequestro i 3 cani trasferendoli in una struttura idonea, nella quale ricevono le cure.

LE PAROLE – Così Cristina Destro, coordinatrice Guardie Zoofile OIPA di Alessandria: “La detenzione di animali in condizioni simili è inaccettabile, sia dal punto di vista etico che da quello legale. In questo caso si è reso necessario un intervento immediato per restituire sicurezza, salute e dignità ai cani coinvolti”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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