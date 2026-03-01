Attualità Costume & Società IN EVIDENZA Moda

Arredamento d’interni: lo stile Grandmillennial conquista i giovani

Raimondo Bovone

Il 2026 si è aperto con una certezza estetica travolgente: la nostalgia è il nuovo lusso. Quello che un tempo i giovani Millennial liquidavano come “ciarpame” polveroso ereditato dalle soffitte di famiglia, oggi è diventato il fulcro di una tendenza globale che spopola sui social e domina le fiere del design.
Si chiama Grandmillennial per l’arredamento e Grannycore per la moda: un fenomeno culturale che celebra il ritorno ad un’atmosfera calda, accogliente e, soprattutto, profondamente umana.

Dopo anni di dominio incontrastato del minimalismo asettico, fatto di superfici grigie, angoli retti e case che sembrano gallerie d’arte impersonali o asettici uffici, la nuova generazione di 30enni e 40enni cerca rifugio nel calore domestico. Il cuore di questa tendenza è la riscoperta di oggetti dotati di anima: un vaso naif a forma di oca, centrini fatti a mano che profumano di amido, tappezzerie floreali dai colori pastello e vecchie poltrone in velluto su cui abbandonare un plaid ricamato. Non si cerca più la perfezione millimetrica del catalogo svedese, ma una stratificazione di ricordi e vissuto che renda ogni ambiente unico, imperfetto e denso di personalità.

Il fulcro di questo cambiamento è la cucina, che smette di essere un laboratorio tecnologico per tornare a essere il centro pulsante della casa. Ricompaiono grandi tavoli in marmo segnati dal tempo, dispense a vista popolate da barattoli di vetro e servizi di piatti spaiati recuperati con pazienza nei mercatini delle pulci. Ma dietro la scelta di una tovaglia di lino ricamata o di una teiera vintage non c’è solo un vezzo estetico o una posa per Instagram.

Il Grandmillennial è una risposta consapevole e quasi politica a un mondo sempre più digitale, immateriale e frenetico. Scegliere il vintage significa abbracciare una sostenibilità concreta, dando una seconda vita a oggetti che altrimenti finirebbero nell’oblio delle discariche. È un rifiuto del “fast-furniture” usa e getta a favore della durabilità. Allo stesso tempo, questo stile riflette un desiderio viscerale di ritorno all’analogico: lo testimoniano il boom della maglia, del giardinaggio urbano e persino delle lettere scritte a mano su carta pregiata. In un’epoca priva di certezze future, circondarsi di dettagli che richiamano l’infanzia e la sicurezza della casa dei nonni diventa un atto di cura verso se stessi, trasformando l’abitazione in un porto sicuro, un guscio tattile lontano dalla freddezza luminosa degli schermi.

