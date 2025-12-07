Attualità Economia IN EVIDENZA

La Vuelta a España 2025 ha generato, in Piemonte, un grande impatto economico

La Vuelta a España 2025 è stata per il Piemonte una grande festa di sport e, allo stesso tempo, un vero e proprio laboratorio di ricadute economiche, sociali e culturali. La decisione di ospitare la Salida Oficial (23-26 agosto) ha rappresentato un’occasione straordinaria di promozione internazionale, capace di attrarre spettatori, media, atleti e operatori economici, generando benefici diretti e indiretti di grande rilievo. L’impatto economico totale supera i 40 milioni di euro, mentre il valore prudenziale dell’impatto netto immediato è stimato in 33 milioni di euro, a fronte di una spesa pubblica complessiva di 6,7 milioni di euro.

I NUMERI – Questi i dati elaborati nel Report dell’Università di Torino

Spettatori: Circa 200.000 presenze distribuite tra le 4 tappe piemontesi.
Impatto economico totale: oltre 40 milioni di euro; Ricavi diretti: 18,4 milioni di euro; Impatto indiretto e indotto: 22,1 milioni di euro.
Impatto economico netto immediato: stimato in 33 milioni di euro.
Spesa pubblica complessiva: 6,7 milioni di euro.
Copertura mediatica: oltre 15.000 ore di programmazione TV; 13 milioni di contatti digitali, con visibilità in 190 Paesi.
Impatto sociale e culturale: coinvolte 200 associazioni e 9.000 persone (tra volontari, staff, media e atleti).

