ACLI: quando chiedere il riscatto della laurea?

È possibile riscattare gli studi universitari per la durata del corso legale di laurea, ma non sempre conviene. Ogni carriera lavorativa ha le sue specificità e ogni decisione deve essere valutata in funzione delle esigenze personali e della propria carriera lavorativa. Si può richiedere il riscatto di periodi parziali del corso di laurea.

Vantaggi del riscatto laurea: si dovranno versare all’INPS i contributi previdenziali per gli anni universitari, come se fossero stati anni lavorativi. Questo può contribuire ad aumentare l’importo della pensione, anticipando la data di pensionamento in base al numero di anni riscattati.

Il pagamento può essere rateizzato. Il riscatto della laurea permette di incrementare l’anzianità contributiva e, in alcuni casi, di accedere alla pensione in anticipo.

L’onere economico è influenzato da diversi fattori, e la tipologia di riscatto può incidere sul calcolo della futura pensione e può essere richiesto anche per periodi parziali del corso di laurea.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04