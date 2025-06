Conservatorio ‘Vivaldi’: il benessere attraverso la musica, da domani a venerdì 4 luglio

Da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio appuntamento al Conservatorio “Vivaldi” per “La Settimana del Benessere Psicofisico attraverso la musica”, con 37 eventi gratuiti per tutti e su prenotazione, che andranno a comporre una 5 giorni tutta da vivere per imparare a prendersi cura di sé attraverso la musica, tra consulenze, incontri di musicoterapia, laboratori musicali, ritmica Dalcroze, opere d’arte condivise e molto altro ancora.

“Musica e cura di Sé”, “Stress e autoregolazione emotiva”, “Relazione nel gruppo attraverso il suono”, “Il Perfezionismo: risorsa o limite?”… Sono alcuni esempi degli argomenti di grande interesse che saranno approfonditi durante la settimana. Un progetto voluto dall’Amministrazione Comunale, in particolare dagli assessori Vittoria Oneto (Politiche Giovanili) e Irene Molina (Rapporti con l’Università).

Il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria