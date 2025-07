Il ministro Calderone: “Con AppLI un assistente virtuale al servizio dei giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale in questo caso è al servizio dei giovani e AppLI è la dimostrazione di come quella di ultima generazione possa essere utilizzata positivamente per far crescere le persone, dare competenze e dare efficienza agli strumenti del mercato del lavoro”. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in occasione della presentazione di AppLI, l’assistente virtuale per l’inserimento lavorativo dei giovani in Italia. “AppLI è la dimostrazione di come un uso ragionato e attento delle informazioni può consentire anche di valorizzare progetti importanti che parlano di talenti, di competenze e di lavoro. Per noi è importante utilizzare una piattaforma tecnologica di ultima generazione per sostenere i giovani e per intercettare i Neet, dando loro la possibilità di avere strumenti di accompagnamento che costruiscano il percorso, capendo quali siano le competenze da acquisire e quali le opportunità che il mercato del lavoro offre”.xb1/sat/mca3

(ITALPRESS)

