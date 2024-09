Per l’attestazione ISEE 2024, utile ad accedere e accedere alle agevolazioni riconosciute (bonus asilo nido, bonus per i libri scolastici, riduzione per la tariffa della mensa scolastica, riduzione per tasse universitarie e borse di studio, ecc), i cittadini della provincia di Alessandria possono richiedere anche online i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2022.

Per tutti i dettagli sul servizio è possibile consultare il sito: https://www.poste.it/prodotti/ rilascio-certificazione-ai- fini-isee.html .

Da quest’anno per i cittadini alessandrini sarà possibile richiedere online l’attestazione valida ai fini ISEE 2024 anche per i minori , selezionando l’opzione ”Per un minore”.

Il documento viene emesso su richiesta dell’intestatario e raccoglie tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE relative ai prodotti finanziari, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti e dei libretti di risparmio attivi/estinti nel corso dell’anno 2022 , il valore nominale dei Buoni Fruttiferi Postali (cartacei e dematerializzati), saldo e giacenza media delle Postepay nominative, delle Postepay con IBAN e delle Carte Enti Previdenziali, la situazione dei Fondi di Investimento e del Deposito Titoli nonché l’attestazione dei premi versati per Polizze Assicurative.

Le attestazioni valide ai fini ISEE 2024, con i dati aggiornati al 31.12.2022, potranno essere consultate accedendo alla Bacheca da App o dal sito www.poste.it , aprendo il messaggio «Attestazione patrimoniale valida ai fini ISEE 2024» e scaricando il documento.