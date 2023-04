Solvay: inaugurato l’impianto Aquivion®, tecnologia chiave di una nuova economia dell’idrogeno

Nello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo è stato inaugurato il nuovo impianto prototipi Aquivion® , un’innovativa tecnologia di produzione di materiali per membrane polimeriche che si integra in una filiera produttiva dell’idrogeno verde sostenibile , rinnovabile e carbon free.

L’investimento

Grazie ai 9,5 milioni di euro investiti, lo stabilimento di Spinetta Marengo si conferma come uno dei siti industriali più importanti al mondo per il Gruppo Solvay, che dal 2002 ha investito più di 600 milioni di euro per lo sviluppo, la modernizzazione e la sostenibilità ambientale di tutti gli impianti dello stabilimento.

Andrea Diotto, Spinetta Marengo Site Manager di Solvay, ha commentato così il nuovo impianto: “L’economia dell’idrogeno sta decollando e, con i materiali realizzati dal nuovo impianto prototipi Aquivion®, lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo si pone all’avanguardia per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione nei settori di accumulo di energia, di produzione di idrogeno e di mobilità sostenibile”.

L’impianto

La progettazione è iniziata nel 2020 ed è stato completato grazie a 36.000 ore di lavoro, durante le quali non si è verificato nessun incidente, con l’applicazione dei più elevati standard di sicurezza. Grazie al know-how di Solvay sulla tecnologia di produzione di materiali per le membrane polimeriche, uno dei prodotti di eccellenza dell’impianto prototipi Aquivion® sono proprio le membrane, che diventano elemento essenziale nel processo di produzione dell’idrogeno perché impiegate sia negli elettrolizzatori sia nelle celle a combustibile.

Lo stabilimento

La Solvay di Spinetta Marengo è leader nello sviluppo di materiali innovativi, riconosciuti per la capacità di essere durevoli e resistenti se sottoposti a sforzi meccanici, termici, corrosivi anche di forte intensità. La combinazione di elevati standard e grande versatilità permette ai prodotti Solvay di essere fondamentali nella progettazione dell’industria dell’auto, delle batterie, dell’elettronica di consumo, dell’aerospaziale, dell’oil&gas, della sanità, dell’edilizia e in molti altri settori di applicazione.