Sciopero aerei 2 aprile: come salvare il viaggio

Continuano gli scioperi aerei in Europa. Dopo i disservizi riscontrati nelle scorse settimane in Germania e in Francia, adesso è il turno dell’Italia, con lo sciopero indetto dagli operatori dell’Enav in occasione di domenica 2 aprile.

Lo sciopero di domenica

Avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 200.000 viaggiatori italiani possono subire un disservizio per lo sciopero aereo.

Gli orari di sciopero comprendono la fascia oraria dalle 13 alle 17. Per lo sciopero di domenica 2 aprile, l’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti: basta consultare il seguente link dove sono presenti tutte le tratte aeree da e per l’Italia.

I rimborsi

In caso di sciopero aereo degli operatori Enav, al contrario di quanto avviene con gli scioperi delle compagnie aeree, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Ciò avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente riprotetto dal vettore aereo. Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo.

Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso (assistenza gratuita ai passeggeri), per le vittime dei disservizi aerei chiarisce i diritti del viaggiatore in caso di sciopero: “Nei casi di sciopero del comparto aereo, al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che oscilla da 250 a 600 euro, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta, se queste comprovate da scontrini e/o fatture”.

Info

Ulteriori dettagli sul rimborso delle spese sostenute in riferimento allo sciopero aereo è possibile consultarle al seguente link: rimborso sciopero aerei.