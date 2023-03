Poste Italiane in provincia di Alessandria è un’azienda in rosa: 536 donne su 849 posti

Con i suoi 214 Uffici Postali, 15 Centri di Distribuzione e 849 dipendenti, di cui 536 donne, in provincia di Alessandria Poste Italiane si conferma azienda al femminile con una presenza di 132 donne in posizioni direttive. Inoltre, in tutta la provincia, sono 22 gli Uffici Postali ‘rosa’, cioè composti esclusivamente da personale femminile.

La presenza femminile in provincia di Alessandria ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere.

La parità salariale

Nel 2022 Poste Italiane ha ricevuto inoltre la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini nell’organizzazione. Tali risultati si aggiungono ad altri prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui l’ingresso nella Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap e l’attestazione secondo lo standard ISO 30415:2021 Human resource management – Diversity & Inclusion.

Nel 2023, 4° anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane.

Il personaggio

Sara Serluca attualmente è la Responsabile Commerciale della Filiale di Alessandria 2 ma, nel suo mezzo secolo di vita, ha toccato ogni comparto: “La mia prima esperienza presso Poste Italiane risale al 1997, quando, per un trimestre, feci l’operatrice di sportello. Poi, dopo la nascita di mia figlia Giada, secondogenita dopo Jacopo, passai ad un altro reparto, fulcro aziendale, vale a dire portalettere”.

Poi il ritorno al primo amore, lo sportello, nel 2010: “Passai quasi subito al commerciale e ricoprii diversi ruoli nel settore. Nel 2018 fui promossa a direttrice di ufficio postale, a luglio 2022 all’incarico attuale, che mi ha permesso di mettere in campo le diverse competenze acquisite negli anni Ho un team di valore che segue i consigli e mi permette di imparare ancora moltissime cose”.