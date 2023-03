Derby, 2-0 Novara nel finale di gara: Juve Next Gen in dieci dopo 8 minuti per l’espulsione del portiere

Questa volta le assenza per infortunio, squalifica o convocazioni in prima squadra non c’entrano. La sconfitta della Juventus Next Gen, la 12^ in campionato, dipende tutta dall’espulsione del portiere Raina dopo 8′. Dopo di essa (fuori l’attaccante Cerri, dentro il portiere Daffara, all’esordio) i giovani bianconeri hanno resistito fin quasi alla fine, cedendo negli ultimi 10′ quando le energie sono calate e la pressione novarese si è fatta insostenibile.

La partita sta tutta lì, anche se, nei pochi minuti 11-contro-11 la baby-Juve aveva fatto qualcosina in più. Ma l’erroraccio di Poli nel passaggio indietro ha costretto Raina al fallo da rosso su Vuthaj. Da lì in poi è stata una gara mono-tematica, col Novara all’attacco e la Juve a difendere. Manovra riuscita fino agli ultimi 10′, quando due gol in fotocopia hanno deciso la gara a favore degli azzurri che non vincevano al ‘Piola’ da 2 mesi: all’82′ Spalluto su assist di Gonzales, all’87′ Margiotta su assist di Spalluto.

In classifica

Tutto rientra intorno alla zona playoff: il Novara ci rientra salendo a 43 punti, sistemato all’8° posto alla pari con Padova e Pro Patria. La Juventus Next Gen, ferma a quota 41, scende al 12° posto ed esce fuori dalla griglia-spareggi.

Si gioca mercoledì 15

Per la 32^ giornata su 38 si gioca il turno infrasettimanale: bianconeri ancora in trasferta, ancora in una derby, ancora allo stadio ‘Piola’, questa volta quello di Vercelli: sarà Pro Vercelli-Juventus Next Gen (ore 18). Trasferta anche per gli azzurri, impegnati a Busto Arsizio: Pro Patria-Novara (ore 18).