Violenza contro i sanitari: oggi alle 14 presentazione del protocollo dell’Ospedale di Alessandria

Il direttore denerale Valter Alpe parlerà dei risultati già raggiunti: “La nostra Azienda è stata la prima in Piemonte a sottoscrivere il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, un risultato positivo che sottolinea il nostro impegno in questa direzione. Nell’ultimo anno si sono rilevati più di 100 episodi di comportamenti aggressivi, verbali e fisici, nei confronti del personale in servizio dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, a dimostrazione di come sia necessario un impegno costante e duraturo nel tempo”.