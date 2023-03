L’importanza della prevenzione in ‘Mirò Dental Medical Center’ di Alessandria. Dal 17 marzo due settimane per Odontoiatria digitale e Salute orale

L’inaugurazione del nuovo studio , situato in via Boves, 4, ad Alessandria , nel riqualificato complesso del centro commerciale “Gli Archi” , è fissata per venerdì 17 marzo e farà da apripista a una serie di iniziative dedicate alla prevenzione delle patologie orali.

Le patologie orali

Cade il 20 marzo la Giornata mondiale della salute orale, evento promosso dalla World Dental Federation (FDI), che coinvolge 110 Paesi e che si pone l’obiettivo di promuovere le buone pratiche di igiene e prevenzione atte a contrastare l’insorgenza di patologie del cavo orale.

Le patologie orali colpiscono nel mondo circa 3,5 miliardi di persone (dato OMS 2022), di cui la metà affette da carie non trattate. Se non curate correttamente, queste malattie possono avere ripercussioni negative sulla salute sistemica di tutto l’organismo.

Le porte aperte

Proprio in concomitanza con questa importante ricorrenza, e in occasione dell’inaugurazione della nuova sede in via Boves, 4, Alessandria sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Carlo Adolfo Testa, inserita nel rinnovato complesso del centro commerciale “Gli Archi”, venerdì 17 marzo Mirò Dental Medical Center dedica una giornata “porte aperte” alla dimostrazione dell’odontoiatria digitale, per sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza dei controlli periodici dal dentista che, grazie ai recenti avanzamenti tecnologici, si avvale di strumentazioni che permettono diagnosi sempre più precise.

Dal 20 al 28 marzo il centro organizza poi una settimana della prevenzione odontoiatrica con scansione digitale e il 4 aprile una giornata con focus su odontoiatria pediatrica e allineamento dei denti.

Occhio all’ambiente

Inoltre, dal 16 al 31 marzo il centro Mirò, in partnership con Promis, organizza un’iniziativa di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale collegata alla problematica dei rifiuti generati dallo smaltimento degli spazzolini da denti. Portando con sé il proprio spazzolino usato, verrà consegnato in omaggio uno spazzolino Promis ecosostenibile. Il progetto, dal nome “ricicla a regola d’art”, prevede che gli spazzolini da denti usati vengano poi trasformati in un’opera d’arte.

Info

Per saperne di più sul centro Mirò Dental Medical Center di Alessandria: https://bit.ly/MiròAlessandria