CNOS-FAP di Alessandria: domande e offerte di lavoro martedì 30 maggio e giovedì 1° giugno

Tornano le giornate che lo Sportello Servizi al Lavoro del CNOS FAP di Alessandria (SAL Days) dedica all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un’ iniziativa che dal 2015 si svolge a maggio in tutti i 62 centri CNOS FAP italiani, distribuiti in 16 regioni.

Martedì 30 maggio, dalle 9,30 alle 12,30 , incontro con 10 imprese del settore metalmeccanico.