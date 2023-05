Certificazione di inglese C1: in cosa può essere utile

Si parla sempre più spesso di come l’inglese sia fondamentale in tantissimi ambiti della nostra vita, dal lavoro allo studio, fino agli hobby e alle passioni personali. Ma come poter migliorare? L’Europa ha stabilito una scala a 6 step per poter identificare le diverse abilità, a ciascun gradino corrisponde una sigla con determinate aspettative. Se nel mondo del lavoro base un livello B1 o B2 intermedio è più che sufficiente, seguire un corso C1 di inglese online può aprirti porte che nemmeno immagini.

Cosa sapere sulla certificazione C1 di inglese

Ottenere una certificazione di lingua inglese livello C1 significa avere un attestato regolarmente riconosciuto dal MIUR che spiega quali sono le tue effettive competenze; si tratta di un livello di inglese avanzato molto utile nel mondo del lavoro. Con la lettera “C” l’Europa va ad identificare le persone con un’ottima padronanza della lingua, quindi un’abilità sciolta nella scrittura e nel parlato tanto da riuscire a destreggiarsi in ambito sociale, personale e soprattutto lavorativo.

Come ottenere il certificato anche online

Sono tante le scuole riconosciute dal MIUR che si occupano di creare percorsi didattici anche online per poter conferire l’attestato; English Live, per esempio, crea un corso strutturato su 16 livelli ma prima di iniziare fa effettuare un test al candidato: qualora fosse già in possesso delle abilità, sarà indirizzato automaticamente al livello linguistico specifico per poi poter accedere all’esame.

Il livello C1 corrisponde al quinto gradino e identifica chi ha un vocabolario complesso ed articolato che permette di elaborare lunghi discorsi senza difficoltà ma anche di leggere o scrivere testi ben strutturati. Non pensare però che sia un livello utile solamente per discipline o lavori specifici, può essere utile anche per chi desidera trasferirsi all’estero o semplicemente migliorare il proprio livello avendo un plus nel proprio curriculum.

Quanto dura il certificato C1?

Molti esami di lingua vengono fatti scadere per vincolare gli utenti a ripeterlo nel tempo, non questo però. Qualora il candidato dopo aver preparato attentamente il test riuscisse a superarlo otterrà una certificazione valida senza scadenza, quindi senza necessità di ripetere periodicamente l’esame. Tieni in considerazione che si tratta di un plus davvero vantaggioso per chi cerca lavoro, se è vero che circa il 43,5% di persone diplomate ha un livello che si attesta tra il B1 e il B2, non si arriva a contare il 20% di persone con competenza linguistica tra il C1 e il C2.

Come prepararsi per l’esame

Quello che possiamo dirti è che non si tratta di un esame facile o da prendere sotto gamba, è necessario iscriversi ad una scuola seria e professionale con insegnanti madrelingua per acquisire tutte le competenze necessarie. È fondamentale studiare e prepararsi adeguatamente per ogni step di esame così da poter avere la maggiore possibilità di passare il test.

Se il C1 è stato il tuo obiettivo, devi sapere che investendo ancora un po’ del tuo impegno potrai raggiungere l’ultimo livello stabilità dal QCER che equivale a quello di un madrelingua: il C2. Il nostro consiglio, dopo aver ottenuto la certificazione C1 è di valutare un ulteriore investimento in formazione per acquisire ancora più competenze.