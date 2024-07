Viaggiare in autobus: con FlixBus collegamenti diretti con Genova, La Spezia, Lucca e Roma

Alla luce dei nuovi stili di viaggio, orientati verso comportamenti più responsabili, l’autobus si offre come possibile soluzione in grado di coniugare le esigenze di economicità con quelle di sostenibilità. In Europa un’auto privata produce in media 166 g di CO 2 per passeggero-km, contro i 27,8 di un FlixBus.

Con l’arrivo dell’estate, FlixBus torna a offrirsi come soluzione di viaggio per raggiungere la provincia di Alessandria e il Basso Piemonte da Liguria, Toscana e Lazio. Grazie alle tratte attive, la società intende promuovere il territorio supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, basato sull’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e indipendente dall’auto privata.

Per tutta l’estate Alessandria e Serravalle Scrivia saranno collegate fino a 7 volte a settimana con Genova, La Spezia, Lucca e Roma. Serravalle Scrivia è inoltre raggiungibile anche da Milano, Pisa, Napoli e Caserta, con la possibilità per chi arriva di sfruttare la località come punto di appoggio per l’esplorazione delle valli circostanti e dell’Appennino Ligure.

Incentivando i viaggi verso l’Alessandrino per l’estate, con qualche mese di anticipo rispetto al tradizionale picco di turistico che interessa le aree come il Monferrato in autunno, FlixBus si propone inoltre di contribuire alla destagionalizzazione del turismo sul territorio, con la possibilità di deconcentrare i flussi in arrivo e mitigarne l’impatto sulle comunità locali.

Con il rafforzamento dei collegamenti estivi, salgono a 11 le destinazioni del Piemonte raggiungibili con FlixBus. Quattro di queste, fra cui anche Serravalle Scrivia, sono comuni con meno di 20.000 abitanti: garantendo collegamenti anche con diversi centri minori, FlixBus intende facilitare gli spostamenti delle persone anche verso località meno facilmente raggiungibili dalle altre regioni e, al contempo, contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, che il dibattito pubblico ha riconosciuto come possibili hub di sviluppo per stili di vita più sostenibili.

Tutti i biglietti sono prenotabili dal sito, dall’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori fisici sull’intero territorio nazionale.