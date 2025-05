Colianni “A Palermo due dissalatori con project financing”

PALERMO (ITALPRESS) – “Entro due mesi consegneremo tre dissalatori Gela, Trapani, Porto Empedocle che daranno una risposta importanti per la crisi”. Così Francesco Colianni, assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per fare il punto sull’emergenza idrica in Sicilia. “La regione – ha aggiunto Colianni – sta cercando di affrontare il cambiamento climatico intervenendo anche su un’altra area, quella di Palermo (Termini Imerese e Partinico), con una partnership privato (170 mln per cui verrà fatto un bando)-pubblica (10 mln) per altri due dissalatori, che producono da 600 a 1000 litri, al secondo, che sono in grado di soddisfare il fabbisogno. Per questo progetto era arrivata anche una proposta da parte di Webuild che prevedeva un investimento di 850 milioni (che diventerebbero 5 miliardi in 27 anni), con un progetto più strutturato e che, di fatto, superava ulteriormente il fabbisogno, con un costo sui cittadini di circa 274 euro l’anno. Ringraziamo Webuild per l’attenzione, ma la decisione è stata quella di procedere con la prima ipotesi prevista nella delibera 459 del dicembre 2024”.

xd6/pc/mca3

(ITALPRESS)