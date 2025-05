Abodi “Napoli vuole uno stadio Maradona moderno e accessibile”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Napoli, il sindaco e il presidente De Laurentiis sono agguerriti e hanno voglia, non soltanto per il 2032, di uno stadio moderno, accessibile, che faccia quello che sta facendo il resto della città, cioè modernizzarsi”. Lo dice il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ai giornalisti che a Napoli, a margine della sesta tappa del Giro d’Italia, gli chiedono se lo stadio Maradona può essere uno degli impianti adatti ad ospitare gli Europei del 2032. “C’è una competizione, mi auguro proprio di sì” dice Abodi che sottolinea come per il Maradona serva “fare in modo che la gente ci possa entrare e possa viverlo in sicurezza, anche le persone con disabilità”. “Per noi questi temi sono prioritari” chiosa il ministro.

