Viabilità cittadina: lavori su strada da oggi

PROVVEDIMENTI VIABILI

Posa di un cavo elettrico sotterraneo – Via della Maranzana

Da oggi, lunedì 10 giugno, a martedì 25 giugno, dalle ore 8 alle ore 18 nel periodo compreso, c’è il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati e il restringimento della carreggiata in via della Maranzana, in corrispondenza del numero civico 68/D, per uno sviluppo di circa 20 metri.

Manutenzione della segnaletica orizzontale a tariffazione da parte di Amag Mobilità

Dalle ore 3 di domani, martedì 11 giugno, alle ore 24 di venerdì 21 giugno, e comunque sino al termine dei lavori, sarà vietata la fermata con rimozione forzata ed il restringimento di carreggiata, nelle seguenti vie, secondo il crono-programma di seguito indicato:

11 giugno 2024 – Via Montebello, Piazza Turati, via Arnaldo da Brescia (tra i numeri civici 16 e 12)

(tra i numeri civici 16 e 12) 12 giugno 2024 – via Marsala (tratto compreso tra i numeri civici 2 e 6), corso Centocannoni, via Pontida, via XXIV Maggio (tratto compreso tra i numeri civici 31 e 53), via Milazzo (tra i numeri civici 40 e 54)

(tratto compreso tra i numeri civici 2 e 6), (tratto compreso tra i numeri civici 31 e 53), (tra i numeri civici 40 e 54) 13 giugno 2024 – corso Monferrato, via del Prato, via Verona (tratto compreso tra i numeri civici 99 a 103)

(tratto compreso tra i numeri civici 99 a 103) 14 giugno 2024 – via Bottazzi, via Santa Maria di Castello (tratto compreso tra i numeri civici 44 e 34), via Lumelli

(tratto compreso tra i numeri civici 44 e 34), 20 giugno 2024 – via Pistoia, via Bergamo (tratto compreso tra i numeri civici 2 e 18), via Parma (tratto compreso tra i numeri civici 24 e 28), via Marengo (tra i numeri civici 18 e 41), via Gramsci (tra i numeri civici 16 e 2)

(tratto compreso tra i numeri civici 2 e 18), (tratto compreso tra i numeri civici 24 e 28), (tra i numeri civici 18 e 41), (tra i numeri civici 16 e 2) 21 giugno 2024 – corso Virginia Marini, via Alessandro III (tratto compreso tra i numeri civici 29 e 77), via delle Orfanelle, via Morbelli, via Palestro, piazza Carducci (area interna).