Tornano i treni del mare: potenziati i collegamenti ferroviari verso la Liguria

Anche quest’anno la Regione Piemonte, insieme all’Agenzia della Mobilità piemontese, Trenitalia e RFI, rinnova il servizio dei Treni del Mare, potenziando i collegamenti ferroviari tra il Piemonte e le località costiere liguri.



Da domani, venerdì 4 aprile, fino a domenica 14 settembre saranno attivi 18 treni aggiuntivi alla settimana (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) verso il Ponente ligure. Un ulteriore rafforzamento del servizio è programmato in occasione delle festività pasquali, con 37 treni aggiuntivi e un potenziamento del servizio attivo dal Giovedì Santo al martedì dopo Pasqua. Potenziamenti sono previsti anche nel ponte di San Giovanni.

LE PAROLE – Così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi: “Il servizio Treni del Mare rappresenta un appuntamento fisso per i piemontesi che desiderano raggiungere le località balneari della Liguria in modo comodo e sostenibile. Ogni anno apportiamo miglioramenti per un servizio sempre più rispondente alle aspettative dei viaggiatori. Un’alternativa valida all’utilizzo dell’auto privata”.

Così Cristina Bargero, presidente dell’Agenzia della Mobilità piemontese: “I Treni del Mare sono un potenziamento e un miglioramento dell’offerta ferroviaria, che vede coinvolti Regione, Agenzia e Trenitalia. Un lavoro che rappresenta la conferma della volontà di rendere la mobilità sempre più sostenibile e capace di intercettare i bisogni dei viaggiatori”.

La stazione di Alessandria