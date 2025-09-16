‘Sud Piemonte Experiences’, un progetto per vivere al meglio la provincia di Alessandria

Il progetto di Fondazione Slala e Alexala (Agenzia turistica locale), sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è entrato nella seconda fase e vede ancora come protagonista Fabio De Vivo, speaker radiofonico e talent creator.

Il primo ciclo di racconti è stato rappresentato dai video emozionali di De Vivo che hanno raccontato i Comuni centro zona. Adesso è la volta delle ‘esperienze’ (dal tartufo al vino, dall’oro alla bicicletta, dal cioccolato ai castelli, dai borghi più belli ai percorsi d’arte), rese possibili grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria guidata da Luciano Mariano: l’ideazione è della Fondazione Slala presieduta da Cesare Rossini, mentre la gestione operativa è affidata ad Alexala, presidente Roberto Cava, sul cui sito sono pubblicate le esperienze selezionate da Fabio De Vivo e sarà disponibile il primo dei video realizzati. L’Atl a sua volta diffonderà anche i contenuti attraverso i propri canali social.

Fabio De Vivo

LE PAROLE – Così commenta Cesare Rossini: “Slala continua il percorso di valorizzazione, declinando il concetto di logistica anche in servizi a beneficio del territorio. I percorsi mirano a rafforzare il concetto di comunità territoriale, per dare ancora più rilevanza al ruolo della provincia e dare maggiore spinta ad alcuni dei punti cardine della Fondazione, come la mobilità”.

Il commento di Roberto Cava: “I linguaggi turistici e promozionali sono molto cambiati e viaggiano su canali nuovi, al fianco di quelli tradizionali, nel racconto di una destinazione. Per questo siamo felici del coinvolgimento di Fabio De Vivo, che ha un pubblico trasversale su diversi media ed è un viaggiatore curioso, desideroso di approfondire le tante esperienze che il nostro territorio ha da offrire”.

Così Luciano Mariano, presidente di Fondazione CRAL: “La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è partner di questo secondo progetto promosso da Fondazione Slala e Alexala, che si inserisce perfettamente nelle finalità del bando “Terre Belle”, rivolto alla promozione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico e sociale del territorio, anche in termini di attrattività turistica”.

Cesare Rossini, Luciano Mariano e Roberto Cava