Sabato e domenica le Giornate FAI: appuntamenti a Cremolino, Montaldeo e San Sebastiano Curone

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la XII edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari di oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

Ecco quelli in provincia di Alessandria.

CREMOLINO – Caratteristico borgo medievale dell’Alto Monferrato , si erge lungo il crinale che separa la Valle dell’Orba e la Valle della Bormida, ai margini del territorio riconosciuto patrimonio dell’Unesco per i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e si trova nella zona con la più alta densità di dimore storiche a livello europeo. Si potranno rivivere inoltre, attraverso la narrazione, le trame e i fasti della storia dei Malaspina e le imprese della mitica squadra di palla tamburello.

MONTALDEO – Posizionata su un piccolo promontorio a sud del borgo, la chiesa romanica campestre di San Michele domina l'intera campagna sottostante. A navata unica, è coperta da un tetto a capanna con trabeazione lignea e copertura di coppi. A nord la Casa della Musica San Michele: un antico casale riconvertito oggi in centro studi di ricerca musicale.

SAN SEBASTIANO CURONE – Il borgo fu per secoli parte dei Feudi imperiali e tappa fondamentale sulla via del Sale che collegava il Mar Ligure alla Pianura Padana. Fin dall'epoca longobarda il territorio era tra i possedimenti dell'abbazia di San Colombano di Bobbio e durante il Medioevo il territorio, assieme a Gremiasco, era compreso nel feudo imperiale di Fabbrica Curone, dominato prima dai Malaspina e poi dai Fieschi.