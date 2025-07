ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita ufficiale in Croazia, Paese di cui, in questi giorni, ricorrono i dodici anni dal suo ingresso nell’Unione europea, avvenuto il 1° luglio del 2013. Nelle immagini l’arrivo del capo dello Stato a Zagabria.

(Fonte video: Quirinale)