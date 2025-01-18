Brennero, Meloni: “Giornata storica per l’Europa”

Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero, tra Italia e Austria, del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero.

“Oggi noi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il Continente, è una giornata storica non solo per l’Italia e per l’Austria, ma per l’intera Europa perché la galleria di base del Brennero rappresenta lo snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio TNT che punta di fatto a connettere la Finlandia a Malta”.“Quando questa galleria entrerà in esercizio, ci consentirà di abbattere drasticamente i tempi di percorrenza e questo avrà, come conseguenza, anche quella di decongestionare un’arteria di respiro europeo, fondamentale come l’A22 del Brennero, e di produrre degli effetti benefici dal punto di vista ambientale. È un’opera immensa nel cuore d’Europa”.col4/mca1

(Fonte video: Palazzo Chigi)