Brennero, Meloni: "Giornata storica per l'Europa"

Set 18, 2025
BRENNERO (BOLZANO) (ITALPRESS) – “Oggi noi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il Continente, è una giornata storica non solo per l’Italia e per l’Austria, ma per l’intera Europa perché la galleria di base del Brennero rappresenta lo snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio TNT che punta di fatto a connettere la Finlandia a Malta”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero, tra Italia e Austria, del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero. “Quando questa galleria entrerà in esercizio, ci consentirà di abbattere drasticamente i tempi di percorrenza e questo avrà, come conseguenza, anche quella di decongestionare un’arteria di respiro europeo, fondamentale come l’A22 del Brennero, e di produrre degli effetti benefici dal punto di vista ambientale. È un’opera immensa nel cuore d’Europa”.col4/mca1

(Fonte video: Palazzo Chigi)

