Attualità Cronaca Video

Roma: controlli antidroga con i droni, 3 pusher arrestati

Di

Set 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – A fare da regia alle operazioni in strada sono stati schierati i droni dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma. È scattato così l’ennesimo blitz degli agenti della Polizia di Stato con la cinturazione e la successiva penetrazione nelle vie della zona del Quarticciolo abitualmente frequentate da pusher ed acquirenti di sostanze stupefacenti. Sono 3 le persone dedite allo spaccio arrestate e 2 le denunciate, perché sorprese nel momento dello scambio droga-denaro, sedute sui muretti divisori dei lotti delle case comunali o in piedi, in via Ostuni, in attesa degli habitué della zona. col3/mca3
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Viaggiando Video

Brennero, Meloni: “Giornata storica per l’Europa”

Set 18, 2025
Salute & Scienza Video

Emicrania: un nuovo farmaco per il trattamento acuto e preventivo

Set 18, 2025
Economia Video

Partite IVA, in calo le richieste

Set 18, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Roma: controlli antidroga con i droni, 3 pusher arrestati

Set 18, 2025
IN EVIDENZA Viaggiando Video

Brennero, Meloni: “Giornata storica per l’Europa”

Set 18, 2025
IN EVIDENZA

Cattaneo “Legame speciale di Regione Lombardia con il Vietnam”

Set 18, 2025
IN EVIDENZA

Dazi, Urso “Finisce clima d’incertezza che scoraggiava investimenti”

Set 18, 2025