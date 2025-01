Area Pedonale Urbana ad Alessandria: da maggio la nuova viabilità

Dal mese di maggio alcune strade del Centro cittadino saranno interessate da modifiche della viabilità che comprenderanno cambiamenti del senso di marcia veicolare e Aree Pedonali Urbane accessibili attraverso varchi. I permessi di transito saranno forniti dal Comune digitalmente ai soggetti che li richiederanno (e che avranno i requisiti per ottenerli), tramite un portale web creato apposta. Tempi e modalità di richiesta saranno comunicati con largo anticipo e spiegati nel dettaglio per rendere agile e semplice il loro ottenimento.

Quali zone diventeranno Aree Pedonali Urbane?

Corso Roma; via Caniggia; via Legnano (tra piazza Marconi e via Trotti); piazza Marconi; via Bergamo (tra via Trotti e via San Lorenzo); via Modena (tra via San Lorenzo e via Trotti); via Piacenza (tra via Trotti e via San Lorenzo); via Alessandro III (tra corso Roma e via Trotti); via San Lorenzo (tra via Piacenza e piazzetta della Lega); via Milano (tra piazzetta della Lega e via Migliara); via Vochieri (tra piazzetta della Lega e via Migliara); via dei Martiri; via Migliara (tra via Milano e piazza della Libertà); via San Giacomo della Vittoria (tra piazza della Libertà e via Piacenza); via Ferrara; vicolo dell’Erba; via Sappa (vicolo Musicisti Alessandrini); piazza Santa Maria di Castello; via Santa Maria di Castello (tra via Milazzo e via Verona); piazza della Libertà (tra via Mazzini e via dei Guasco); via Cavour (tra corso Cento Cannoni e via Mondovì); via Cremona (tra via Gagliaudo e via Marsala); piazza Giovanni XXIII; via Gagliaudo; piazza Santo Stefano.

Quali vie vedranno modificato il senso di marcia?

Via Alessandro III (da corso Roma a via Trotti); corso Roma (da via Piacenza a piazzetta della Lega); piazzetta Santa Lucia (da via Milano a via Vescovado); via XXIV Maggio (da via San Giacomo della Vittoria a via Verdi); via Legnano (da corso Roma a via Trotti); via Machiavelli (da via Dante a via Marsala).