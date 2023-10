ACI, ‘Ready2go’ e ‘Cellini’ di Valenza impegnati in una giornata di sicurezza stradale per i ragazzi

ACI Alessandria ha portato l’educazione stradale a 260 ragazzi delle quinte superiori dell’ Istituto Istituto Cellini di Valenza , con lezione interattiva in aula e dimostrazione pratica con veicoli condotti da istruttori ACI Ready2go.

Una giornata dedicata ai principi fondamentali della guida sicura e ai comportamenti corretti da tenere sulle strade, non dimenticando il coinvolgimento diretto dei partecipanti negli esercizi di gestione dei veicoli , messi a disposizione dalla Concessionaria GrandiAuto , da sempre sensibile al tema della sicurezza stradale. Si sono, infatti, potute simulare, in totale sicurezza, situazioni di emergenza come la perdita di aderenza su strada, una frenata d’emergenza oppure un ostacolo imprevisto sulla carreggiata.

L’attività ha suscitato grande interesse e apprezzamento da parte dei ragazzi che, parte attiva nell’evento, sono stati sensibilizzati sul tema della sicurezza stradale in modo che possano applicare i principi essenziali della Guida Sicura nella loro vita quotidiana.

Così il direttore ACI Alessandria, Umberto Rossi , al termine della manifestazione: “Si ringrazia l’Amministrazione Comunale, il corpo della Polizia Municipale di Valenza e la provincia di Alessandria per il lavoro di squadra messo in campo per l’allestimento dell’area di guida sicura, e la dirigenza dell’Istituto Cellini, che insieme agli insegnanti e al personale di supporto, ha permesso di organizzare al meglio la giornata, che speriamo si possa ripetere presto sul territorio”.