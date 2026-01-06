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Il ministro Giorgetti: “Il PIL potrebbe avvicinarsi all’1%, l’Italia si è dimostrata resiliente”

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Set 6, 2026
CERNOBBIO (ITALPRESS) – “L’economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell’impatto della guerra commerciale dei dazi sia dell’impatto della crisi del Medio Oriente. Oggi, per ora, abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarci anche all’1%”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Forum Teha di Cernobbio.col5/fsc/mca1

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