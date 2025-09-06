Domenica 7 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Sergio Rizzo (1956), Italia, giornalista e scrittore.

Con Gian Antonio Stella scrisse ‘La Casta’ (’07), su privilegi e sprechi della politica italiana. Sempre con Stella pubblicò ‘La deriva. Perché l’Italia rischia il naufragio’ (’08), poi ‘Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia’ (’11) e ‘Se muore il Sud’ (’13). Gli ultimi libri sono ‘Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia’ (2022) e ‘Il Titanic delle Pensioni. Perché lo stato sociale sta affondando (2023).