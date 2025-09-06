Domenica 7 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Mandare a quel paese non è un insulto, ma una buona maniera per aiutare certa gente a trovare la strada giusta. (Dal web)
Santi del giorno
San Grato d’Aosta (Vescovo, protettore dei vigneti), Santa Regina di Alise (Vergine e martire), San Chiaffredo di Saluzzo (Martire), San Clodoaldo (Venerato a Parigi), San Paragorio e compagni (Martiri di Noli), San Sozonte di Pompeiopoli (Martire), San Ventura di Città di Castello (Martire).
Accadde oggi
- 1822 Brasile indipendente. Venne dichiarata l’indipendenza dal Portogallo dopo 3 secoli di colonialismo. Prima monarchia costituzionale, divenne repubblica dal 1889, con una rivoluzione pacifica che costrinse il re ad abdicare. Il giorno è Festa Nazionale.
- 1893 nacque il Genoa. In via Palestro 10, nella sede del Consolato inglese, nacque il ‘Genoa Cricket and Football Club’, la più vecchia squadra italiana di calcio. Vinse il 1° scudetto (durato 1 giorno) e in totale furono 9 i titoli conquistati dai rossoblù.
- 1927 prima TV elettronica. L’inventore americano Philo Farnsworth costruì il 1° televisore elettronico della storia. Il prototipo apparve rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli.
- 1934 primi ‘Europei’ di Atletica. Nello stadio ‘Benito Mussolini’ iniziò l’era dei campionati europei di Atletica. In programma 22 gare, solo maschili, in 3 giorni. Dall’edizione del ’38 vennero ammesse le donne. La cadenza fu quadriennale a lungo, fra Olimpiadi estive e Mondiali di Atletica, nello stesso anno dei Giochi Commonwealth. Dal 2010 si svolgono ogni 2 anni, coincidendo con i Giochi Olimpici estivi.
Nati famosi
- Gloria Gaynor (1949), Usa, cantante. Nata a Newark (New Jersey), Gloria Fowles dominò la ‘disco music’ col nome d’arte. Il successo arrivò con ‘Never Can Say Goodbye’ (’74‘) e l’anno dopo con ‘I Will Survive’. Famosa anche ‘Reach out, I’ll be there’, cover dei ‘Four Tops’ del ’66. Il declino della ‘disco’ coinvolse anche lei, che ebbe un sussulto con ‘I am what I am’ (’83), poi si dedicò a fiction e teatro. Con l’album ‘I Wish You Love’ (’02) tornò in vetta alle classifiche.
- Sergio Rizzo (1956), Italia, giornalista e scrittore. Nato a Ivrea (TO) da famiglia lucana, è figlio d’arte: suo padre fu editore di ‘Politica Bancaria’. Dal ’17 vicedirettore di ‘Repubblica’, fu tra le firme prestigiose del ‘Corriere della Sera’ dopo aver scritto di economia su ‘Milano & Finanza’, ‘Il Mondo’ e ‘Il Giornale’. Con Gian Antonio Stella scrisse ‘La Casta’ (’07), su privilegi e sprechi della politica italiana. Sempre con Stella pubblicò ‘La deriva. Perché l’Italia rischia il naufragio’ (’08), poi ‘Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia’ (’11) e ‘Se muore il Sud’ (’13). Gli ultimi libri sono ‘Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia’ (2022) e ‘Il Titanic delle Pensioni. Perché lo stato sociale sta affondando (2023).