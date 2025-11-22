Cina: i panda giganti in cattività raddoppiati in 10 anni

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La popolazione cinese di panda giganti in cattività è quasi raddoppiata nell’ultimo decennio, raggiungendo un totale di 808 esemplari, ha dichiarato questo venerdì Liu Guohong, direttore dell’Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie.

Questa crescita ha costituito un gruppo riproduttivo sostenibile per la specie, ha affermato Liu alla Global Panda Partners Conference 2025 in corso a Chengdu, capoluogo della provincia cinese sudoccidentale di Sichuan.

La popolazione rappresenta un aumento significativo rispetto ai 422 esemplari registrati alla fine del 2015. Liu ha attribuito la crescita ai progressi nella ricerca sulla riproduzione, inclusa l’istituzione di un’alleanza nazionale per l’innovazione dedicata alla conservazione del panda gigante, che mette in comune le risorse per lo studio di questioni chiave come la diversità genetica.

Gli sforzi di conservazione hanno inoltre fatto uso di tecnologie avanzate, con le autorità che hanno implementato un sistema di monitoraggio integrato “spazio-aria-terra” per tracciare i panda giganti selvatici, ha detto Liu.

La Cina ha migliorato la protezione degli habitat dei panda giganti. 73 riserve naturali isolate sono state integrate nel Parco nazionale del panda gigante, che copre 22mila chilometri quadrati.

L’amministrazione ha promesso di allineare le future strategie di conservazione alle raccomandazioni del Comitato centrale del Partito comunista cinese per il 15esimo Piano Quinquennale (2026-2030), che sottolineano gli sforzi per migliorare costantemente la diversità, la stabilità e la sostenibilità degli ecosistemi.

In programma dal 20 al 22 novembre, la conferenza comprende una sessione plenaria, otto sessioni parallele e una serie di attività di supporto incentrate su temi quali la civiltà ecologica, la cultura del panda e il turismo culturale.

Conosciuto come la “patria dei panda giganti”, il Sichuan ha il più grande habitat di panda al mondo ed è casa di oltre il 70% della popolazione cinese di panda giganti selvatici.

