ROMA (ITALPRESS) – “La Nazionale deve ancora riprendersi, ha fatto qualche buon risultato ma il calcio italiano ha il dovere di presentarsi alle competizioni mondiali o europee. Il dovere è quello”. Lo ha detto il campione del mondo 1982, Dino Zoff, a margine di un evento al Circolo Canottieri Aniene. C’è spazio per un commento sulla Lazio che, a detta del leggendario portiere, è “prima con grandi meriti. Siamo all’inizio ma le prospettive mi sembrano buone. Mandas? Molto bene, ma per stare in quella posizione è tutto il gruppo che funziona”, conclude.

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