



Il deserto sta ora diventando una fonte di reddito per gli abitanti dei villaggi della contea di Minfeng, nello Xinjiang. Attraverso un nuovo programma di concessione dei terreni, gli agricoltori locali stanno trasformando i terreni sabbiosi in spazi verdi produttivi, coltivando erbe medicinali e fiori sotto gli arbusti. Grazie al sostegno del governo, alla formazione tecnica e alla commercializzazione cooperativa, il ripristino delle aree desertiche sta creando benefici ecologici ed economici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)