ROMA (ITALPRESS) – La Lazio riprende da dove aveva lasciato e all’Olimpico batte il Lecce per 3-0 centrando la decima vittoria in questo campionato. Tre punti che permettono ai biancocelesti di allungare provvisoriamente sull’Inter e firmati dal solito Tijjani Noslin, che mette a segno una doppietta e sale a sei gol in campionato, suo nuovo record di gol in una singola stagione di Serie A. Frattesi impreziosisce il tutto con una perla al 90′. Gennaro Gattuso deve fare ancora a meno, sulla sinistra, di Tavares e Zaccagni, puntando di nuovo su Pedraza e, appunto, Noslin, spostato a sinistra con Pinamonti alla seconda consecutiva da titolare; inoltre, in difesa si rivede Doekhi, con Provstgaard a riposo dopo gli impegni in nazionale. Eusebio Di Francesco recupera pezzi, soprattutto Monteiro e Berisha, ma solo per la panchina. Sono proprio gli ospiti a partire meglio: i salentini sono ben messi in campo e molto frizzanti palla al piede, ma, come un pò in tutta la prima parte di stagione, a mancare è la zampata decisiva per chiudere le azioni. Avvio timido, invece, della Lazio, molto imprecisa in fase di costruzione. Serve un guizzo dei protagonisti di questo super avvio dei capitolini, e arriva al 25′: Isaksen si libera per il cross con il destro e Noslin svetta su Siebert battendo Falcone di testa. Il gol dà fiducia alla Lazio, che spinge molto sulla fascia con diversi inserimenti di Pedraza (poco fortunato su alcuni rimpalli) e spegne l’entusiasmo del Lecce. Una dinamica che emerge soprattutto nella ripresa, dove gli ospiti non riescono più a ritrovare quella spinta che aveva caratterizzato il primo tempo. Al 68′, poi, il gol che di fatto chiude la partita: Doekhi vede tra le linee Floriani Mussolini, che mette in mezzo dove c’è Taylor, l’olandese controlla sul dischetto ma non ha spazio per tirare, per cui si inventa un tacco per Noslin che da pochi passi batte di nuovo Falcone. Il punto esclamativo arriva al 90′, quando Cancellieri insiste su due palle contese e lancia Frattesi, che con un pallonetto di mancino supera il portiere ospite. Nel recupero, mentre sugli spalti si alzano i cori per Gattuso, arriva anche un gol di Gudmundsson, annullato per fuorigioco.

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