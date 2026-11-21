



PALERMO (ITALPRESS) – “La mia candidatura rischia di spaccare il centrodestra: è chiaro che ogni ricandidatura si valuta alla fine di un percorso e noi ancora non siamo alla fine, stiamo lavorando con continuità e impegno e i risultati si valutano alla conclusione. La coalizione ha portato avanti tutto insieme e sarà la coalizione a fare un bilancio finale: nei bilanci, come nelle pagelle, ci sono insufficienze, sufficienze e lodi, vedremo quali lodi ci faranno cantare la messa”. Lo sottolinea il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della consegna di fine lavori della Piscina comunale. xd8/vbo/mca3