Vittoria dell’Alessandria Volley

LA VITTORIA SORRIDE ALL’ALESSANDRIA VOLLEY IN TRASFERTA COL REAL VENARIA

Sesta di campionato e trasferta in terra torinese per l’Alessandria volley. Avversario di turno il sempre temibile team del Volley Venaria. Le ragazze del Presidente Andrea La Rosa chiamate a riscattare la sconfitta al tie breck della precedente giornata contro la capolista Lilliput non si sono fatte scappare l’occasione e con un perentorio 3 a 0 han fatta loro la posta in palio. Un 3 a 0, 25 a 19 25 a 14 e 25 a 17 i parziali, la dicono lunga relativamente alla prestazione fornita da Marku e compagne. Primo set con partenza delle alessandrine col freno a mano tirato quasi a non aver smaltito il passo falso avuto nella quinta giornata. Quattro attacchi fuori campo e incertezze in ricezione regalano un immediato vantaggio alle venariesi per 6 a 1. Da quel momento il pallino (o pallone) è passato in mano a Fracchia e socie che inanellando punti su punti non hanno mai messo in discussione l’esito della frazione conclusasi con la vittoria per 25 a 19. Nel secondo set le ragazze del Venaria hanno inizialmente messo avanti la testa portando il punteggio delle prime battute a loro favore per 3 a 1 seguito da un 6 a 4 ma le alessandrine ripresa in mano la matassa del gioco hanno tessuto nuovamente buone trame di gioco e con continui allunghi portano a casa anche il secondo set lasciando alle avversarie solo 14 punti. Terza frazione di gioco proiettata decisamente a voler chiudere la partita. Proseguendo con la giusta determinazione e linearità di gioco le ragazze di Ruscigni hanno mantenuto saldamente la padronanza del gioco e colpo su colpo hanno chiuso la frazione 25 a 17 facendo segnare un secco 3 a 0 ed altri 3 punti ad incrementare la classifica mantenendo vivo il testa a testa con la forte capolista Lilliput vincente per 3 a 0 anch’essa con il fanalino di coda Igor Novara. In questa sesta giornata, ancora assente per infortunio il forte centrale Arianna Bernagozzi, coach Marco Ruscigni ha avuto a disposizione oltre la capitana Romina Marku, i palleggi Giulia Ponzano e Silvia Rinaldi, le centrali Martina Fracchia, Valentina Soriani e Alessia Falocco, i liberi Arianna Ferrari e Chiara Cazzulo, gli attaccanti Matilde Furegato, Francesca Oberti e le giovani attaccanti 2006 Alice Giacomin e Elisa Marku. Coach Ruscigni sempre coadiuvato dal secondo Giorgio Oberti, dallo scoutman Paolo Demagistris e dai Team manager Simone Ponzano e Marco Bernardelli. Alla luce di questa importante vittoria la classifica vede al comando il Lilliput con 17 punti seguito dall’ALESSANDRIA VOLLEY a 15, Rosaltiora Verbania a 13, La Vanchiglia e Issa Novara 12, Piossasco 10, Sammaborgo e Ovada 9, Pavic Romagnano 8, Venaria 7, Cigliano 6, Valenza e Pianezza 4, Igor a chiudere con 0 punti.

Il prossimo incontro sarà derby. Sabato 19 novembre alle ore 20,30 al Palacima ALESSANDRIA VOLLEY vs VALENZA PALLAVOLO. L’incontro sarà trasmesso sulla pagina facebook dell’Alessandria volley e dopo aver stretto un rapporto di collaborazione sulla pagina di TWENTYONE, gruppo lombardo, con commenti e interviste a caldo da bordo campo.