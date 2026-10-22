Venture Capital, il Lazio investe 140 mln per sostenere startup e innovazione

ROMA (ITALPRESS) – “Venture Capital: una scelta vincente per il Paese – Focus Lazio”. È il nome dell’iniziativa promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Lazio Innova che riunisce rappresentanti delle istituzioni, investitori, gestori di fondi, operatori del trasferimento tecnologico, acceleratori, startup e protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione, con l’obiettivo di approfondire il contributo del venture capital alla crescita economica e tecnologica del Paese e illustrare il nuovo fondo diretto INNOVA Venture 2.Con una dotazione complessiva di circa 140 milioni di euro, cofinanziata dal Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, la Regione ha definito una strategia integrata che accompagna i progetti innovativi lungo l’intero percorso di crescita.

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