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Protesta Tir, Salvini: “Oggi interventi anche per i più piccoli”

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Ott 22, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Oggi c’è un ulteriore intervento anche per i piccoli, perché noi abbiamo sbloccato 1 miliardo che in gran parte va agli autotrasportatori con più mezzi e con mezzi più nuovi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine del collegamento con il Cdm dalla Prefettura di Milano. “Ci sono anche tanti che hanno 2 o 3 mezzi, soprattutto al Sud, che hanno ancora l’euro 4 l’euro 3 perché non hanno i soldi per prenderne di nuovi, quindi oggi interveniamo per ridurre il costo del gasolio anche per i piccolini in tutta Italia e soprattutto dove hanno i mezzi più vecchi, per allungare i tempi di pagamento dei leasing e per dare fiato e liquidità a tante imprese”, ha aggiunto. “Stiamo cominciando a pagare migliaia e migliaia di imprese, abbiamo ascoltato tutti e rincontrerò tutti, i grandi e anche quelli che hanno un solo camion, a Milano come a Foggia o come a Caserta”, ha concluso.(ITALPRESS)xu9/trl/gsl

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