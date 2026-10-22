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Israele al voto, Ruvinetti “Convergenze su sicurezza, non su Stato palestinese”

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Ott 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – I partiti che si presentano al voto in Israele mostrano “su alcuni punti, ad esempio sulla sicurezza del Paese, una convergenza molto forte”. Lo ha dichiarato Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or, per l’agenzia Italpress. Il pericolo rappresentato dall’Iran e il tema di Hamas sono altri punti che accomunano molti partiti e, che a prescindere dalle distanze politiche, potrebbero consentire di trovare delle coalizioni per una maggioranza di governo dopo le elezioni del 27 ottobre. Non è così invece per il tema di uno Stato palestinese, che divide ancora le forze politiche, tra chi mostra “aperture come Lapid”, osserva Ruvinetti, e chi invece è decisamente contrario.
lcr/azn

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