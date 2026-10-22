IN EVIDENZA

Contraffazione, l’e-commerce spinge il mercato del falso

Di

Ott 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La contraffazione è una minaccia concreta per le piccole imprese italiane, perché danneggia la concorrenza, svaluta la qualità e mette a rischio il valore del Made in Italy. A lanciare l’allarme è l’indagine dell’Area Studi e Ricerche CNA, realizzata in collaborazione con CNA Federmoda: il 93% degli imprenditori giudica il fenomeno grave, mentre nel Mezzogiorno il 35% lo considera una vera emergenza. A favorire il mercato del falso è soprattutto il divario di prezzo rispetto ai prodotti originali. Ma a preoccupare è anche il commercio online: per il 73% delle imprese, l’e-commerce ha contribuito alla diffusione della contraffazione. Più della metà degli imprenditori dichiara di aver avuto a che fare, direttamente o indirettamente, con prodotti contraffatti, mentre quasi il 70% denuncia fenomeni di concorrenza sleale legati all’imitazione dei propri prodotti. Le imprese chiedono quindi sanzioni più severe, maggiori controlli sulle piattaforme digitali e un rafforzamento dell’attività delle forze dell’ordine.

gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Economia – 22/10/2026

Ott 22, 2026
IN EVIDENZA

Israele al voto, Ruvinetti “Convergenze su sicurezza, non su Stato palestinese”

Ott 22, 2026
IN EVIDENZA

Cina, il razzo CERES-1 lancia un nuovo satellite dal mare

Ott 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Venture Capital, il Lazio punta su innovazione, imprese e nuovi investimenti

Ott 22, 2026
TOP NEWS

Terzo Valico, Webuild conferma solidità consorzio Cociv “Attenzione ai lavoratori”

Ott 22, 2026
TOP NEWS

Tlc, Labriola (Asstel) “Serve politica industriale per rilanciare investimenti”

Ott 22, 2026
TOP NEWS

Urso incontra Jabbarov “Nuova fase per partenariato strategico Italia-Azerbaigian”

Ott 22, 2026