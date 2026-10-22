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Tg Economia – 22/10/2026

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Ott 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Autotrasporto e agricoltura, il Governo vara il decreto aiuti
– Contraffazione, l’e-commerce spinge il mercato del falso
– A2A, 45 milioni di valore economico generato in Calabria
– Sgravi contributivi per favorire l’occupazione femminile

sat/gsl

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